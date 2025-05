сегодня



Новое видео MINISTRY



"I'll Do Anything For You", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Squirrely Years Revisited":



01. Work For Love

02. Here We Go

03. All Day

04. Every Day Is Halloween

05. Revenge

06. I'm Not An Effigy

07. I'm Falling

08. Same Old Madness

09. I'll Do Anything For You

10. Just Like You [CD only]

11. We Believe [CD only]

12. Over The Shoulder [CD only]







+0 -0



( 1 ) просмотров: 213