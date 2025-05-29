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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 111
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Metallica

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29 май 2025 : 		 METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»

24 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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17 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

16 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»



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RIAA (Recording Industry Association Of America) сообщили, что одноименная работа группы METALLICA 1991 года стала в двадцатый раз платиновой, а альбом «Master Of Puppets» преодолел отметку 8 000 000 проданных копий и получил восьмую платиновую награду.




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29 май 2025
Вашингтон Ирвинг
а че Мастейн тут делает? из-за трех нот в Lepper Messiah?
29 май 2025
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну там как бы базовый риф песни . я не композитор не умею считать ноты сколько их там три или пять. . Ну а Мастейн для того что бы новость на 100 постов .
29 май 2025
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, Там все смешнее на самом деле.

https://youtu.be/NkjAmHGw7I4?si=KZjbPUZWlcc_HyJx

Я не знаю, можно ли этот куриный регги вообще считать за прототип. 

















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