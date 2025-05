сегодня



METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»



RIAA (Recording Industry Association Of America) сообщили, что одноименная работа группы METALLICA 1991 года стала в двадцатый раз платиновой, а альбом «Master Of Puppets» преодолел отметку 8 000 000 проданных копий и получил восьмую платиновую награду.







