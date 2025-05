сегодня



Новая песня STYX



"Build And Destroy", новая песня группы STYX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Circling From Above", выход которого запланирован на 18 июля:



01. Circling From Above

02. Build And Destroy

03. Michigan

04. King Of Love

05. It's Clear

06. Forgive

07. Everyone Raise A Glass

08. Blue Eyed Raven

09. She Knows

10. Ease Your Mind

11. The Things That You Said

12. We Lost The Wheel Again

13. Only You Can Decide







