Концертный релиз SAXON выйдет летом



SAXON выпустят новый концертный релиз, "Eagles Over Hellfest", 13 июня на Silver Lining Music. Он будет доступен как двойной альбом с недавно выпущенным "Hell, Fire And Damnation" на CD, виниле и в цифровом варианте:



CD 1



01. The Prophecy

02. Hell, Fire And Damnation

03. Madame Guillotine

04. Fire And Steel

05. There's Something In Roswell

06. Kubla Khan And The Merchant Of Venice

07. Pirates Of The Airwaves

08. 1066

09. Witches Of Salem

10. Super Charger



CD 2



01. Hell, Fire And Damnation (Live at Hellfest)

02. Motorcycle Man (Live at Hellfest)

03. Power And The Glory (Live at Hellfest)

04. Madame Guillotine (Live at Hellfest)

05. Heavy Metal Thunder (Live at Hellfest)

06. Dallas 1 PM (Live at Hellfest)

07. The Eagle Has Landed (Live at Hellfest)

08. Strong Arm Of The Law (Live at Hellfest)

09. And The Bands Played On (Live at Hellfest)

10. Denim And Leather (Live at Hellfest)

11. Wheels Of Steel (Live at Hellfest)

12. 747 (Strangers In The Night) [Live at Hellfest]

13. Crusader (Live at Hellfest)

14. Princess Of The Night (Live at Hellfest)











