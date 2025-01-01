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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 111
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Saxon

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Концертный релиз SAXON выйдет летом



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SAXON выпустят новый концертный релиз, "Eagles Over Hellfest", 13 июня на Silver Lining Music. Он будет доступен как двойной альбом с недавно выпущенным "Hell, Fire And Damnation" на CD, виниле и в цифровом варианте:

CD 1

01. The Prophecy
02. Hell, Fire And Damnation
03. Madame Guillotine
04. Fire And Steel
05. There's Something In Roswell
06. Kubla Khan And The Merchant Of Venice
07. Pirates Of The Airwaves
08. 1066
09. Witches Of Salem
10. Super Charger

CD 2

01. Hell, Fire And Damnation (Live at Hellfest)
02. Motorcycle Man (Live at Hellfest)
03. Power And The Glory (Live at Hellfest)
04. Madame Guillotine (Live at Hellfest)
05. Heavy Metal Thunder (Live at Hellfest)
06. Dallas 1 PM (Live at Hellfest)
07. The Eagle Has Landed (Live at Hellfest)
08. Strong Arm Of The Law (Live at Hellfest)
09. And The Bands Played On (Live at Hellfest)
10. Denim And Leather (Live at Hellfest)
11. Wheels Of Steel (Live at Hellfest)
12. 747 (Strangers In The Night) [Live at Hellfest]
13. Crusader (Live at Hellfest)
14. Princess Of The Night (Live at Hellfest)






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