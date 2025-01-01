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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 105
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Iron Maiden

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29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью

15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN

12 мар 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя

10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью

23 фев 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»

10 фев 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN против подкладок

7 фев 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Хотел бы я играть, но...»

4 янв 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN обещает что-то необычное

23 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о встрече с DAVE'ом: «Мы были единственными подростками в нашем районе с длинными волосами»

19 дек 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Удивлен, что мы протянули 50»

13 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»

12 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о туре

11 дек 2024 : 		 CHRIS JERICHO о барабанщике IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о бывшем

8 дек 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отметил вклад барабанщика IRON MAIDEN

8 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN нашли барабанщика

7 дек 2024 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
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IRON MAIDEN о первом концерте



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IRON MAIDEN опубликовали официальный ролик о том, как прошло выступление коллектива 27 мая на Papp László Sportaréna, Budapest, Hungary:

01. Murders In The Rue Morgue (first performance since September 2, 2005)
02. Wrathchild (first performance since July 2, 2017)
03. Killers (first performance since October 1, 1999)
04. Phantom Of The Opera (first performance since July 5, 2014)
05. The Number Of The Beast
06. The Clairvoyant (first performance since October 2, 2013)
07. Powerslave (first performance since July 22, 2017)
08. 2 Minutes To Midnight (first performance since October 15, 2019)
09. Rime Of The Ancient Mariner (first performance since April 2, 2009)
10. Run To The Hills
11. Seventh Son Of A Seventh Son (first performance since July 5, 2014)
12. The Trooper
13. Hallowed Be Thy Name
14. Iron Maiden

Encore:

15. Aces High
16. Fear Of The Dark
17. Wasted Years








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