IRON MAIDEN о первом концерте



IRON MAIDEN опубликовали официальный ролик о том, как прошло выступление коллектива 27 мая на Papp László Sportaréna, Budapest, Hungary:



01. Murders In The Rue Morgue (first performance since September 2, 2005)

02. Wrathchild (first performance since July 2, 2017)

03. Killers (first performance since October 1, 1999)

04. Phantom Of The Opera (first performance since July 5, 2014)

05. The Number Of The Beast

06. The Clairvoyant (first performance since October 2, 2013)

07. Powerslave (first performance since July 22, 2017)

08. 2 Minutes To Midnight (first performance since October 15, 2019)

09. Rime Of The Ancient Mariner (first performance since April 2, 2009)

10. Run To The Hills

11. Seventh Son Of A Seventh Son (first performance since July 5, 2014)

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden



Encore:



15. Aces High

16. Fear Of The Dark

17. Wasted Years















