сегодня



Новое видео RISE AGAINST



"I Want It All", новое видео группы RISE AGAINST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ricochet", выходящего 15 августа на Loma Vista Recordings:



01. Nod

02. I Want It All

03. Ricochet

04. Damage Is Done

05. Us Against The World

06. Black Crown

07. Sink Like A Stone

08. Forty Days

09. State Of Emergency

10. Gold Long Gone

11. Soldier

12. Prizefighter







+0 -0



просмотров: 22