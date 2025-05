сегодня



Новая песня CHEVELLE



"Jim Jones (Cowards, Pt. 2)", новая песня группы CHEVELLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bright As Blasphemy", выход которого запланирован на 15 августа на Alchemy Recordings:



01. Pale Horse

02. Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)

03. Jim Jones (Cowards, Pt. 2)

04. Hallucinations

05. Wolves (Love & Light)

06. Karma Goddess

07. Blood Out In The Fields

08. Al Phobias

09. Shocked At The End Of The World







