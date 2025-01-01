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GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN



GHOST при поддержке Fredrik'a Åkesson'a и ERIC ERICSONS KAMMARKÖR (the Eric Ericson Chamber Choir) в рамках церемонии Polar Music Prize исполнили хит QUEEN "Bohemian Rhapsody". Помимо них, в концерте принимали участие ADAM LAMBERT, Miriam Bryant, Erik Grönwall, Esperanza Spalding, Robert Glasper и Leo Genovese — профессиональное видео доступно ниже.







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