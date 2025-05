сегодня



Новый альбом MARSH TEA выйдет летом



Группа MARSH TEA, в состав которой входят Tony Kaikkonen (Red Eleven), Mikki Rousi (Dead Season, ex-Humavoid), Jaska Raatikainen (Children Of Bodom, Mercury Circle) и Nils Ursin, выпустит новую работу, получившую название Disturbances In Movements, шестого июня:



“Chairs”

“Convert My Dreams”

“Breathe”

“Peel Me”

“Rain”

“Another Tear”

“Mirrors”

“Stenched Pride”

“Grown” http://marshtea.com/





