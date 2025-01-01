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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 113
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Cynic

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|||| 29 май 2025

CYNIC расстались с барабанщиком



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CYNIC сообщили о том, что расстались с барабанщиком Matt'ом Lynch'ом. Его место на выступлении 24 мая в рамках Maryland Deathfest занимал Michel Bélanger из GORGUTS.




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