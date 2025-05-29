29 май 2025



OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»



OZZY OSBOURNE в программе Ozzy Speaks обсудил будущее выступление, которое планируется на пятое июля:



«Я не занимался физической работой последние шесть с половиной, семь лет. Я во что бы то ни стало выйду на сцену Villa Park.



У меня есть тренер, который помогает мне вернуться к нормальной жизни. Это тяжело, но он убеждён, что сможет помочь мне. Я вкладываю в это все свои силы».



На вопрос ведущего, просыпается ли он с мыслями об этом, переживает ли он по этому поводу, Ozzy ответил:



«Иногда, но если я начну постоянно об этом думать, то к пятнице сойду с ума. Поэтому я просто живу одним днём и делаю всё постепенно. Мы говорили об обсессивно-компульсивном расстройстве. У меня оно очень сильно выражено.



Я могу лишь сказать, что выкладываюсь на все 120 %. Если мой Бог хочет, чтобы я выступил, я выступлю».







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