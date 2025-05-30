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STEVE 'ZETRO' SOUZA думает о возрождении TENET



В интервью Zetro's Toxic Vault, STEVE 'ZETRO' SOUZA заикнулся о том, что думает о возрождении проекта TENET, в который входили Jed Simon (STRAPPING YOUNG LAD, ZIMMERS HOLE), Gene Hoglan (STRAPPING YOUNG LAD, DEATH, TESTAMENT, DARK ANGEL), Glen Alvelais (FORBIDDEN, TESTAMENT) и Byron Stroud (FEAR FACTORY):



«Я разговаривал с Jed и Glenn Alvelais. А он разговаривал с Byron Stroud. Для тех, кто не знает, в 2009 году я записал альбом с тремя из четырех участников STRAPPING YOUNG LAD. В нем не участвовал Devin Townsend. Это были Gene Hoglan, Byron Stroud, Jed Simon и Glenn Alvelais, которые играли на альбоме [FORBIDDEN] «Forbidden Evil», а также записали пару альбомов с TESTAMENT и сыграли несколько туров. Так что мы записали этот альбом. Группа называется TENET. А альбом называется «Sovereign». Он вышел в 2009 году. Мы никогда не играли концерты с этой группой. И теперь, поговорив с ребятами, мы решили: «Ну, давайте возродим это». Потому что эти парни думают так же, как и я. Я не обязательно хочу делать это на полную катушку. Я отыграю пару концертов здесь и там. Я выступлю на Milwaukee Metal Fest. Не знаю, хочу ли я ехать в Европу, потому что там много неопределенностей, в зависимости от обстоятельств. Но посмотрим, что из этого выйдет. И я продолжу играть в [своей кавер-группе AC/DC] AC/DZ. Я люблю AC/DZ. Я люблю петь эти песни. Я могу быть Боном Скоттом в течение часа и 20 минут, или 16, 17 песен».







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