Переиздание UFO выйдет летом



Chrysalis Records 15 августа на тройном виниле и двойном CD выпустят обновленную версию альбома UFO "No Place To Run":



LP1 / CD1: No Place To Run - 2025 Remaster



01. Alpha Centuri

02. Lettin' Go

03. Mystery Train

04. This Fire Burns Tonight

05. Gone In The Night

06. YoungBlood

07. No Place To Run

08. Take It Or Leave It

09. Money, Money

10. Anyday



LP2 & LP3 / CD2: Live at The Marquee, London, November 16th, 1980 - Newly Mixed / Previously Unreleased



01. Introduction

02. Chains Chains

03. Lettin' Go

04. Long Gone

05. Cherry

06. Only You Can Rock Me

07. No Place To Run

08. Love To Love

09. Hot And Ready

10. Mystery Train

11. Too Hot To Handle

12. Lights Out

13. Rock Bottom

14. Doctor Doctor







