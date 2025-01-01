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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 114
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 110
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Pantera

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17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

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PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA



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PHILIP ANSELMO в интервью Rock Candy ответил на вопрос о том, что для него означает возвращение PANTERA на сцену:

«Я чувствую себя безумно счастливым, безумно удачливым. Мне трудно выразить это словами, но я попробую. О, боже, это похоже на благословение.

Это PANTERA, чувак, так что это все еще сражение. Буду честен, это петь — дело для молодых, так что нужно выкладываться на полную. Это очень тяжело, физически. Но когда я вижу реакцию публики, мне это нравится. Я не парюсь. Это и есть награда. И, что забавно, это еще и катарсис. Когда я погружаюсь в эту атмосферу, она блокирует весь шум и всю эту ерунду, и становится спокойно».




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