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PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA



PHILIP ANSELMO в интервью Rock Candy ответил на вопрос о том, что для него означает возвращение PANTERA на сцену:



«Я чувствую себя безумно счастливым, безумно удачливым. Мне трудно выразить это словами, но я попробую. О, боже, это похоже на благословение.



Это PANTERA, чувак, так что это все еще сражение. Буду честен, это петь — дело для молодых, так что нужно выкладываться на полную. Это очень тяжело, физически. Но когда я вижу реакцию публики, мне это нравится. Я не парюсь. Это и есть награда. И, что забавно, это еще и катарсис. Когда я погружаюсь в эту атмосферу, она блокирует весь шум и всю эту ерунду, и становится спокойно».







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