Новое видео STRAY FROM THE PATH



"Shot Caller", новое видео группы STRAY FROM THE PATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Clockworked", релиз которого состоялся сегодня:



01. Kubrick Stare

02. Fuck Them All To Hell

03. Shot Caller

04. Can't Help Myself

05. Clockworked (feat. Florent Salfati)

06. Shocker

07. Bodies In The Dark (feat. Jeff Moreira)

08. Can I Have Your Autograph?

09. You're Not That Guy

10. A Life In Four Chapters



«Мы рады и с радостью сообщаем, что наш последний альбом «Clockworked» уже вышел. Он доступен в музыкальных магазинах сегодня, сразу же отправляется в интернет-магазины и транслируется в полном объеме на всех платформах.



Мы вчетвером, Anthony, Craig, Drew и Tom, гастролировали как единое целое почти 10 лет, и теперь настало подходящее время, чтобы отправить группу на покой.



Мы вместе записывали потрясающие альбомы, гастролировали по всему миру и имели счастье заручиться поддержкой людей - больше, чем мы могли бы рассчитывать. Сейчас мы решили уйти по собственному желанию, записать последнюю пластинку и провести несколько заключительных туров, чтобы в последний раз встретиться с людьми, которые подарили нам прекрасную карьеру.



Слушайте «Clockworked» и следите за дальнейшими гастрольными анонсами»







