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*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
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Kiss

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PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»



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PAUL STANLEY в новом интервью прокомментировал намеченное на ноябрь мероприятие "KISS Army Storms Vegas":

«Это будет, за неимением лучшего описания, "Kiss Kruise" в Вегасе. Это как "Kiss Kruise" без корабля. Мы займём отель Virgin, и будет происходить всё то, что люди привыкли ожидать от "Kiss Kruise". Это шанс для международных фанатов и друзей собраться вместе, как они всегда это делали. Будут сессии вопросов и ответов, они смогут провести время с каждым участником группы. Мы будем играть, но без грима и специальных сценических нарядов, не в классическом виде. Это будет очень круто, и к этому добавится много всего.

Я бы хотел, чтобы меню уже давно было у всех на руках, но оно всё ещё дорабатывается. Итак, будут выступать замечательные люди, отличные группы, мы проведём всевозможные конкурсы — всё то, что мы делали в прошлом во время круиза. Это сбор нашего племени с музыкой и развлечениями. Как я уже сказал, это "Kiss Kruise", но не на море».

На вопрос о том, кто и когда создал KISS Army, Paul ответил:

«KISS Army, как и лучшие армии, была добровольческой. KISS Army появилась в Терре-Хауте, штат Индиана, когда Билл Старки, житель города, и его друзья хотели слушать музыку KISS на своей радиостанции, и они позвонили на радиостанцию в качестве KISS Army и сказали: "Если вы не начнёте крутить музыку KISS к определённому времени, мы окружим здание". И, конечно, все смеялись, пока они не окружили здание. Так началась деятельность KISS Army. KISS Army начиналась не как фан-клуб, а как восстание армии».




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