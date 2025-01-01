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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
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*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 110
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 116
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 110
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Majestica

*



30 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN

18 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет AQUA

14 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит STEELHEART

5 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SIMON & GARFUNKEL

25 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ABBA

19 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит из Мулана

14 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ZZ TOP

28 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет QUEEN

22 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ROXETTE

15 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет BARA BADA BASTU

10 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет E-TYPE

24 фев 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE

14 фев 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Percy Sledge

7 фев 2025 : 		 Новое видео MAJESTICA

31 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит SCOOTER

25 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит VAN HALEN

18 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA пытается в DEEP PURPLE

15 янв 2025 : 		 Новое видео MAJESTICA

23 дек 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет рождественский хит

17 дек 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет рождественский хит

29 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LED ZEPPELIN

26 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит STRATOVARIUS

18 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит LIMAHL

11 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ZZ TOP

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MAJESTICA

3 ноя 2024 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит RAY PARKER JR.
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|||| сегодня

Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN



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TOMMY JOHANSSON TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции хита QUEEN We Are The Champions




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