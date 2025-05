сегодня



Видео с текстом от WOLFSKULL



Holler In The Hollow, новая песня группы WOLFSKULL, доступна ниже. Она взята из альбома, выходящего 25 июля на Metalapolis Records (SPV):



“Midnite Masters”

“Son Of Light”

“Holler In The Hollow”

“Destyna”

“Jaguarette”

“Call Of The Wayward Ones”

“Mustang Baby”

“Netherworld In Flames”

“(I Wish It Could Be) Night All Day”

“Tyger Of Fate”







+0 -0



просмотров: 83