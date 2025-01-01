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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
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Pink Floyd

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31 май 2025 : 		 Концертное видео PINK FLOYD'90

15 апр 2025 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 фев 2025 : 		 Концертный релиз PINK FLOYD выйдет весной

3 окт 2024 : 		 Права на PINK FLOYD ушли за 400 миллионов

24 май 2024 : 		 'Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd' выйдет на Blu-ray

25 фев 2024 : 		 Рассказ об издании PINK FLOYD

4 фев 2024 : 		 Новое издание PINK FLOYD

4 дек 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

29 ноя 2023 : 		 Вскрытие PINK FLOYD

29 окт 2023 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет зимой

22 окт 2023 : 		 Документальный ролик от PINK FLOYD

7 сен 2023 : 		 LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE исполняют PINK FLOYD

24 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

21 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

18 мар 2023 : 		 PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon

17 мар 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

13 фев 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

20 янв 2023 : 		 Новое юбилейное издание PINK FLOYD

8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты

1 июл 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD
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Концертное видео PINK FLOYD'90



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Money” (Live At Knebworth 1990), концертное видео PINK FLOYD, доступно для просмотра ниже.




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