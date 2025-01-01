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SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»



SAMMY HAGAR'a в интервью WRIF спросили, жалеет ли он о времени, проведённом в VAN HALEN, на что он ответил:



«Чёрт возьми, нет. Ни о чём не жалею. Я жалею, что мы расстались, просто чтобы проверить, на что ещё мы были бы способны. Я бы с удовольствием записал ещё одну или две пластинки с Эдди.



Мы с Эдди написали вместе несколько отличных песен, и я думаю, что лучшее было ещё впереди; оно могло быть ещё впереди, потому что Эдди реально начал работать с инструментами.



В последний раз, когда я разговаривал с Эдди перед его смертью, я спросил: "Чувак, на чём ты играешь?" Он ответил: "Я много играю на виолончели". А я такой: "Виолончель? Ни хрена себе! [Смеётся] Сыграй мне что-нибудь, чувак. Я готов написать песню с тобой на виолончели!"



Как артисты мы с Эдди действительно были способны сделать многое из того, что он не мог сделать до меня, потому что другой участник не хотел играть на клавишных [очевидно, он имеет в виду оригинального вокалиста VAN HALEN David'a Lee Roth'a]. И когда я вошёл в комнату к Эдди, он показал мне две песни на гитаре, — это было, когда я только присоединился к группе, с альбома "5150" — он показал мне "Good Enough" и "Summer Nights". Это два риффа, которые у него были. И что же он сделал? Он сел за пианино и начал играть все эти вещи. А я говорю: "Вот это да. Что это такое?" Он начал играть рифф к "Dreams". Он играл "Love Walks In". Он играл все эти вещи на клавишных, а я подумал: "Ого, я и не знал, что он так хорошо играет на клавишных". Значит, он действительно хотел развиваться как музыкант. Мне кажется, это и было его мечтой. Но его всегда сдерживали звукозаписывающие компании и люди из его окружения. Я думаю, мы бы вырвались из этого круга в течение года и начали бы делать какие-то по-настоящему сумасшедшие штуки.



Сейчас все закоренелые фанаты VAN HALEN говорят: "Нет, нет. Вы бы всё испортили. Мы хотим "Poundcake". Но всё в порядке. Всё хорошо.



Это единственное, о чём я жалею. Я ни о чём не жалею, когда был в этой группе. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной. Я никогда больше не достигну такой вершины в своей музыкальной карьере, и я даже не пытаюсь к этому стремиться. Зачем вообще пытаться? Я не могу этого сделать. Те времена прошли, и я горжусь тем, что был в таком коллективе».







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