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*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
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Finger Eleven

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|||| 1 июн 2025

FINGER ELEVEN завершили работу над альбомом



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Гитарист FINGER ELEVEN James Black в интервью 105.7 The Point рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Наша пластинка готова. У нас еще нет даты, но альбом готов. В прошлом году мы выпустили песню, своего рода тест. Но альбом готов, мы работаем над промо и все такое. 'Adrenaline' вышел за несколько месяцев до того, как мы сделали альбом. Но потом потребовался год, чтобы все закончить. И не потому, что мы прям все вылизывали. Просто постоянно возникали какие-то трудности. Но все хорошо. Мне все нравится».

На вопрос о том, когда же он может выйти, James сказал:

«Понятия не имею, даты нет. Но надеюсь, что до конца этого года. Он же готов. И будет называться 'Last Night On Earth'».




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