1 июн 2025



FINGER ELEVEN завершили работу над альбомом



Гитарист FINGER ELEVEN James Black в интервью 105.7 The Point рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«Наша пластинка готова. У нас еще нет даты, но альбом готов. В прошлом году мы выпустили песню, своего рода тест. Но альбом готов, мы работаем над промо и все такое. 'Adrenaline' вышел за несколько месяцев до того, как мы сделали альбом. Но потом потребовался год, чтобы все закончить. И не потому, что мы прям все вылизывали. Просто постоянно возникали какие-то трудности. Но все хорошо. Мне все нравится».



На вопрос о том, когда же он может выйти, James сказал:



«Понятия не имею, даты нет. Но надеюсь, что до конца этого года. Он же готов. И будет называться 'Last Night On Earth'».







