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Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»



Rod Smallwood опубликовал сообщение на официальном сайте группы:



«Что ж, как хорошо начать этот монументальный тур с пары аншлаговых вечеров в Будапеште. Это было идеальное место для открытия тура — отличная площадка, невероятный город, фактически один из моих любимых, и вы, очень страстные венгерские фанаты. И, конечно, не стоит забывать о поклонниках-путешественниках, которые приехали издалека, чтобы испытать волнение от громкого начала! Видеть сотни фанатов и членов ФК на площади Героев за день до первого шоу было, как всегда, потрясающе.



Мы были рады увидеть реакцию и признательность за новую постановку, которая позволила всем насладиться этими культовыми песнями так, как никогда раньше. Это было довольно сложной операцией, но мы расскажем вам об этом в ближайшее время.



Мы также хотим отметить тот потрясающий приём, который вы устроил Simon'у на его первых концертах с нами. Он с самого начала почувствовал вашу поддержку и попросил меня поблагодарить вас всех.



Огромное спасибо каждому из вас, кто не разговаривал по телефону, уважал группу и своих фанатов и принимал шоу так, как оно должно быть принято — в зале с нами. Это был замечательный импульс для нас, и группа это очень ценит. Гораздо лучше, когда они могут увидеть нас беспрепятственно, и это позволяет им отрываться не отвлекаясь. А тем эгоистам, которые не сделали этого и просто продолжали снимать видео... Я бы пожелал вам лишь того, чтобы руки ваши отсохли.



Но таких было немного, и мы надеемся, что такая поддержка со стороны фанатов, особенно в партере перед звуковым пультом, продолжится в Праге и далее. Как я уже говорил, конечно же, делайте снимки на память о прекрасном вечере, но в остальном, пожалуйста, держите свои телефоны в своих карманах.



Теперь мы отправляемся на первое грандиозное шоу на открытом воздухе, и нас ждёт новая потрясающая публика. Мы уже начинаем набирать обороты, и в ближайшие пару месяцев нас ждёт настоящий драйв.



Увидимся!»















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