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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 239
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Volbeat

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Барабанщик VOLBEAT: «Уход Rob'a мало что изменил»



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JON LARSEN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как уход Rob Caggiano повлиял на музыку и коллектив:

«Ну, на музыку это никак не повлияло. Все равно более или менее все было сделано Michael [Poulsen, гитарист/вокалист VOLBEAT]. Что касается динамики внутри группы, то она действительно не сильно изменилась. Учитывайте, что Rob базируется в США, так что он все равно бывал здесь [в Дании] только определенное время. И когда мы репетировали песни, если Rob появлялся на них и исполнял ритм и партии, то это было далеко не на каждой встрече и только тогда, когда все композиции уже были на руках. Только тогда он обычно приезжал, мы показывали ему песни или отправляли их ему, а потом он добавлял свою партию. Так что на самом деле это ни на что не повлияло. Очевидно, что [нынешний ведущий гитарист VOLBEAT] Flemming [C. Lund] — другой гитарист, чем был Роб, и Flemming — совершенно другой человек. Но я скажу, и это не неуважение к Rob'у, но Flemming — датчанин, у нас в группе очень, очень странное, извращенное чувство юмора. Мы любим подкалывать друг друга. Даже сейчас, будучи взрослыми, мы все еще придираемся друг к другу. А Rob — американец, и американский юмор просто другой. И я полагаю, что даже сейчас ему иногда было трудно понять, что мы делаем и говорим, хотя, конечно, мы говорили с ним по-английски. Полагаю, что иногда ему было неприятно, что мы говорим по-датски, потому что он думал, что мы говорим о нем, а это было не так»




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