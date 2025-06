сегодня



Вокалист FASTER PUSSYCAT надеется на исцеление



TAIME DOWNE был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой его спросили, каково его эмоциональное состояние на текущий момент:



«Как на американских горках. Я держусь. Я просто проживаю день за днем. И все решили, что выезд на природу и занятие тем, чем я занимаюсь, и пребывание с семьей в моей группе пойдут мне на пользу. Так что я прислушался к их советам и сделал это. Мы встречаемся с несколькими крутыми группами. Сегодня вечером мы будем с VAIN, а потом у нас будет целый тур с SUPERSUCKERS, THE RUMOURS и THE LONELY ONES. Все они тоже классные группы, так что будет очень весело, особенно играть с Eddie [Daly] и Chris [Von Streicher] и Marty [Chandler] и SUPERSUCKERS. Мы хотели сделать это уже несколько десятилетий, и наконец-то, наконец-то у нас появился шанс это сделать. Я полагаю, что это будет очень полезно, и я увижу кучу фанатов и друзей по всей стране. Так что я думаю, это будет здорово».



На вопрос о том, чувствует ли он сам, что это поможет ему после смерти невесты, Downe сказал:



«Я скрестил пальцы. Думаю, да. Я надеюсь на это. Я просто еду и делаю то, что люблю, с людьми, которых люблю. Так что, я думаю, это не может быть ничем иным, кроме как терапией, понимаете, о чем я?



Это просто тяжелое испытание, и я стремлюсь играть на концертах и веселиться».



На вопрос о том, предпочел бы он не говорить о том, что произошло с его невестой, и чтобы люди не спрашивали его об этом, Taime сказал:



«Нет, говорить об этом полезно. Хорошо говорить об этом с друзьями, с близкими мне людьми. Но я не хочу говорить об этом с незнакомцами, потому что это кажется неуместным»



Он сказал, что трагическая смерть его невесты никак не может повлиять на его трезвость, так как некоторые люди выражали опасения, что он вернется к алкоголю после того, как стал свидетелем такого разрушительного события.



«То, что случилось с Кимберли, тоже было связано с алкоголем и таблетками. Так что я виню в этом алкоголь и таблетки. Я бы ни за что не прикоснулся к спиртному. Для меня это просто отвратительно! Так что я испытываю ненависть к выпивке, потому что я чертовски любил Кимберли, и с этим было трудно смириться. Мы провели вместе практически девять лет.



Я не хочу вдаваться в то, какой была ее психика в то время, но есть много моментов, из которых складывается жизнь людей в определенный период их жизни. Это было тяжело для всех».







