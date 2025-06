сегодня



MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к KIKO LOUREIRO



Видео с выступления KIKO LOUREIRO, которое состоялось 30 мая в Santo Rock Bar in Santo André, доступно для просмотра ниже:



01. Intro

02. Blindfolded

03. Reflective

04. Overflow

05. Pau De Arara

06. No Gravity

07. Carry On / Spread Your Fire / Nova Era / Morning Star / Evil Warning / Speed (ANGRA medley)

08. Conquer Or Die (MEGADETH)

09. Killing Time (MEGADETH)

10. Dystopia (MEGADETH)

11. Jam

12. Mindrise

13. Dilemma

14. Nothing To Say (ANGRA) (feat. Alírio Netto)

15. Angels And Demons (ANGRA) (feat. Alírio Netto)

16. Late Redemption / Heaven And Hell (ANGRA) (feat. Alírio Netto)

17. Hyperdoom (Marty Friedman)

18. Tornado Of Souls (MEGADETH) (Kiko Loureiro and Marty Friedman)

19. Asa Branca / Brasileirinho (Brazil medley) (Kiko Loureiro and Marty Friedman)

20. Tearful Confession (Marty Friedman)

21. Rebirth (ANGRA) (feat. Alírio Netto, Kiko Loureiro and Marty Friedman)



Encore:



22. Stormbringer (DEEP PURPLE)















