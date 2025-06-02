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*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Metallica

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|||| 1 июн 2025

Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме



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Kirk Hammett в недавнем интервью Metal Hammer попросили назвать альбом, на котором, по его мнению, он сыграл лучше всего. Он ответил:

«Это странно, потому что моё мнение об этом постоянно меняется. Я особо не слушаю альбомы METALLICA, так что иногда что-то звучит, и я думаю: "Я не слышал этого уже пять лет. Я забыл об этом звуке". Я не слишком часто оглядываюсь назад. Вся группа двигается вперёд. Что ещё крутого мы можем сделать? Так уж мы устроены. Но я скажу, что был период, когда я считал свою игру чертовски крутой, и это был "The Black Album". Те соло сочинялись сами собой. Почти все они получались мгновенно.

Было лишь несколько вещей, к которым я не был готов, и это было соло "The Unforgiven", о чём хорошо известно. И соло в "My Friend Of Misery". Но поскольку соло в "The Unforgiven" получилось таким спонтанным, с этого момента мне захотелось делать все соло такими».




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2 июн 2025
N
Nepalcev
Несомненно, Штангер!
2 июн 2025
gravitgroove
Если бы ни Расмуссен, ни Рок не заставляли Хэммета тщательно давить гриф и искать нужные ноты до нужного результата, то там в большинстве случаев вместо соло мусор был бы. 

















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