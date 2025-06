1 июн 2025



Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме



Kirk Hammett в недавнем интервью Metal Hammer попросили назвать альбом, на котором, по его мнению, он сыграл лучше всего. Он ответил:



«Это странно, потому что моё мнение об этом постоянно меняется. Я особо не слушаю альбомы METALLICA, так что иногда что-то звучит, и я думаю: "Я не слышал этого уже пять лет. Я забыл об этом звуке". Я не слишком часто оглядываюсь назад. Вся группа двигается вперёд. Что ещё крутого мы можем сделать? Так уж мы устроены. Но я скажу, что был период, когда я считал свою игру чертовски крутой, и это был "The Black Album". Те соло сочинялись сами собой. Почти все они получались мгновенно.



Было лишь несколько вещей, к которым я не был готов, и это было соло "The Unforgiven", о чём хорошо известно. И соло в "My Friend Of Misery". Но поскольку соло в "The Unforgiven" получилось таким спонтанным, с этого момента мне захотелось делать все соло такими».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 240