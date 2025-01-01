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Лидер ACCEPT о современных технологиях: «Либо ты идёшь со всеми в ногу, либо отстаёшь»



WOLF HOFFMANN в недавнем интервью ответил на вопрос, сложно ли ему адаптироваться к социальным сетям и технологическим достижениям, которые изменили методы создания и продвижения музыки:



«Да, это сложно. Но в повседневной жизни то же самое, не так ли? Раньше мы получали письма, обычные открытки и прочее, а теперь всё это находится в этой штуке [показывает свой смартфон], всё в цифре, и приходится регистрироваться в приложении, получать код подтверждения и заниматься всей этой ерундой. Так что подобное происходит не только в музыкальном бизнесе, это повсеместно распространено. И я думаю, что мы живём в такое время, которое можно назвать революцией. Это почти как техническая революция, которая произошла сто лет назад, а теперь всё перешло в цифру.



На днях я хотел пойти на концерт, и меня внесли в список гостей. И мне пришло электронное письмо — там была ссылка — мне пришлось скачать приложение, зарегистрироваться и получить код, и через 20 минут я был измотан. Вроде бы это было нечто очень простое, но раньше всё было намного проще... Некоторые вещи становятся проще, а другие — сложнее. Я помню старые добрые времена, когда нам приходилось пользоваться дорожными картами и картами улиц городов и пытаться найти дорогу...



Думаю, мы находимся в самой гуще всего этого. И, конечно, как музыкант я должен постоянно адаптироваться к социальным сетям, TikTok и прочему, и иногда это для меня уже чересчур, но у меня нет выбора. На самом деле у никого нет выбора. Либо ты идёшь со всеми в ногу, либо отстаёшь. И мы не можем позволить себе отстать. Потому что некоторые музыканты говорят: "Ах, это все ерунда. Я не хочу с этим иметь дело". Но всё больше и больше людей понимают, что так нельзя. Если ты хочешь оставаться актуальным, если ты хочешь оставаться в бизнесе, ты должен быть в курсе того, что происходит».







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