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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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W.A.S.P.

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10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.
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W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме



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В рамках недавнего интервью для Streetteam Berlin у лидера W.A.S.P. спросили, есть ли у группы планы по поводу выпуска акустической пластинки, на что он ответил:

«Прежде всего, мы —рок-группа. Есть место и для акустических вещей. Если вы посмотрите на пятый студийный альбом «The Crimson Idol», то он весь пронизан акустикой. Но чтобы я сидел и думал, сделал бы я что-то подобное — честно говоря, это никогда не приходило мне в голову, потому что, как я уже сказал, мы в первую очередь рок-группа. Но никогда не говори "никогда". Если у меня появится хорошая идея, и я буду чувствовать себя достаточно уверенным в ней, тогда да. Но на данный момент я ничего не могу предположить».

На вопрос о том, готовится ли в данный момент новый альбом W.A.S.P., Blackie ответил:

«Мы начали работать над материалом для нового альбома пару лет назад, но случился COVID. А потом, когда мы были на гастролях в Европе два года назад, когда я сломал спину, нам пришлось пройти через всё это. Так что все эти планы отошли на второй план, потому что из-за всех этих гастролей и всего, что мы делаем, график был довольно напряжённым. Так будет ли в какой-то момент новая музыка? Да, будет. Но когда — я не могу сказать».




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