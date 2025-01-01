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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Doug Aldrich

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DOUG ALDRICH о встрече с Рэнди Роудсом



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DOUG ALDRICH в интервью WRIF рассказал о том, как встретился с одним из своих кумиров детства:

«У меня была возможность встретиться с Рэнди Роудсом, когда я был подростком, мне было 18 лет. Я впервые приехал в Лос-Анджелес и познакомился с одним парнем — мы встретились в Troubadour — он позвонил мне по телефону. У меня была маленькая квартирка, похожая на студию, и через три месяца после моего приезда мне отключили телефон. Но перед тем, как его отключили, этот парень позвонил мне и сказал: "Рэнди сегодня вечером будет играть пару песен в Whisky A Go Go. Хочешь пойти посмотреть?" Я говорю: "Рэнди? Какой Рэнди?" А он ответил: "Рэнди Роудс". Я спросил: "Ты имеешь в виду англичанина из группы Ozzy?" Он ответил: "Он не из Англии. Он из Бербанка". Я сказал: "Рэнди Роудс, гитарист, блондин, который играет на Les Paul и на классной странной Flying V..." Он ответил: "Я брал у него уроки". Я такой: "О Боже". И мы пошли на встречу с Рэнди. Примерно через неделю мой приятель перезвонил мне и сказал: "Рэнди снова играет. Он снова в городе. Он снова будет играть с Кевином Дюброу. Хочешь пойти посмотреть?" Я ответил: "Конечно". И я зашёл в Whisky. Я встретил его и сказал, как он меня поразил в прошлый раз, но когда я зашёл через неделю, он сказал: "Привет, Даг. Как дела, старик?" Я был просто в шоке: "Ого, Рэнди. Вот это да!" Это поразило меня. Я был просто ребёнком, а он запомнил моё имя. Я был просто вне себя от этого».




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