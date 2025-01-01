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Вокалист FIREHOUSE доволен новым треком



Nate Peck в недавнем интервью поделился мнением о новом треке FIREHOUSE:



«Эта песня появилась сама собой - однажды [в начале этого года] я встретился с гитаристом FIREHOUSE [Bill Leverty] и сказал: »Эй, чувак, давай поработаем над песней". А у него есть все эти риффы, которые он записал в свой компьютер. Он прислал мне рифф, я придумал первый куплет, и песня была написана довольно быстро. Но мы очень рады успехам этой песни. Нам не терпится сыграть ее вживую».







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