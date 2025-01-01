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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Firehouse

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Вокалист FIREHOUSE доволен новым треком



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Nate Peck в недавнем интервью поделился мнением о новом треке FIREHOUSE:

«Эта песня появилась сама собой - однажды [в начале этого года] я встретился с гитаристом FIREHOUSE [Bill Leverty] и сказал: »Эй, чувак, давай поработаем над песней". А у него есть все эти риффы, которые он записал в свой компьютер. Он прислал мне рифф, я придумал первый куплет, и песня была написана довольно быстро. Но мы очень рады успехам этой песни. Нам не терпится сыграть ее вживую».




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