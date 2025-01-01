Вокалист FIREHOUSE доволен новым треком

Nate Peck в недавнем интервью поделился мнением о новом треке FIREHOUSE:
«Эта песня появилась сама собой - однажды [в начале этого года] я встретился с гитаристом FIREHOUSE [Bill Leverty] и сказал: »Эй, чувак, давай поработаем над песней". А у него есть все эти риффы, которые он записал в свой компьютер. Он прислал мне рифф, я придумал первый куплет, и песня была написана довольно быстро. Но мы очень рады успехам этой песни. Нам не терпится сыграть ее вживую».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет