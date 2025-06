сегодня



D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу»



D.J. ASHBA был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" в рамках которой у него спросили, думал ли он том, чтобы вновь присоединиться к какой-то группе:



«Черт, это тяжело. Для меня было бы очень сложно присоединиться к другой группе на данный момент. Я гастролирую с 13 лет. Сейчас я нахожусь в той точке, когда GDM [сольный танцевально-роковый гибрид Ashba, который он называет Guitar Dance Music] настолько свободен, поскольку мне не нужно ни перед кем отчитываться. Даже мой лейбл, Universal, был чрезвычайно благосклонен ко мне. Они просто позволяют мне быть артистом. У меня большой приоритет, но у меня нет A&R. Я могу выпускать все, что хочу и когда хочу. Так что свобода в том, на каком этапе жизни я сейчас нахожусь, и возможность просто по-настоящему донести свое видение от души до ушей слушателей — это свобода без фильтрации. И я нахожусь в поистине уникальном положении. Так что... маловероятно.



Я был в одной из самых известных групп в мире. Я очень, очень счастлив, что прокатился на этом поезде и провел лучшее время в своей жизни. Поэтому я достаточно умен, чтобы понимать — я видел парней, друзей, которые присоединялись к большим группам, и, к сожалению, некоторые из них просто... Что дальше делать? Я был достаточно умен, чтобы понять, что в этой жизни я никогда не приму участие в группе больше, чем та, в которой я был, или не создам новую группу сильнее, чем та, которую мы создали — SIXX:A.M.. Так что я нахожусь в очень крутой точке жизни, когда можно попробовать что-то новое. Давайте попробуем что-то совершенно другое. Создать что-то, чего раньше не было. Я выбрал именно этот путь. И если я потерплю неудачу, это будет на моей совести. Если мы сможем заставить эту штуку работать, то это будет здорово. Это откроет дверь для других гитаристов.



Я уверен, что это только начало. Мы находимся в самом начале развития EDM... Новинкой становится живое выступление с диджеингом, и вы видите, как это происходит. Но шесть лет назад, когда я начинал, такого было очень, очень, очень мало. Так что мы находимся на переднем крае... Вы чувствуете это в воздухе. Все меняется. Я думаю, что все готово к работе. На нас смотрит много людей. Я не собираюсь сдаваться. Так что в конце концов им придется принять меня».



Отвечая на вопрос о возможной будущей деятельности SIXX:A.M. и о том, поддерживает ли он контакт со своими коллегами по группе SIXX:A.M., он сказал:



«Да, я разговаривал с Sixx'ом около двух недель назад. Мы разговаривали довольно долго, просто чтобы наверстать упущенное. Мы все по-прежнему большие друзья. Мы с James'ом тоже общаемся, но James сейчас живет в Ирландии. У него сейчас такой период в жизни, когда он вроде как... Я имею в виду, я читаю об этом в Интернете, как и вы, ребята. Он выпускает видео, в которых он на пенсии. И я безумно уважаю обоих — James'a и Nikki. Ходили разговоры: «Эй, давайте соберемся вместе и создадим что-нибудь новое». Но если этого не произойдет, то никогда...



SIXX:A.M. был весьма своеобразным. Это труд любви. Мы никогда не рассматривали это как группу. Я знаю, что мир и лейбл, когда вышел альбом «Life Is Beautiful», сказали: «Вы, ребята, теперь группа», а мы: «Нет. Мы просто три продюсера, три лучших друга, которые любят создавать песни вместе». Так что мы никогда не рассматривали SIXX:A.M. как коллектив. У нас до сих пор нет барабанщика. Каждый раз, когда мы отправляемся в турне, нам приходится искать барабанщика. Но это один из тех странных, странных проектов, за которые нас любит радио. Каждый раз, когда мы выпускаем песню, она, кажется, получает там много любви. Фанаты невероятно поддерживают нас. И послушайте, я не против... Единственный способ вернуться и выступить с группой — это если Nikki и James захотят провести еще один тур. Я был бы только рад этому. Но кроме этого, я не заинтересован в том, чтобы присоединиться к новому коллективу или делать что-то как член группы. За одним исключением — SIXX:A.M. Но если честно, я бы ответил, что не знаю. Я думаю, мы все открыты к возможности того, что мы будем делать что-то еще в будущем. Мы никогда не закрывали эту тему. Я не в курсе. Я знаю, что Sixx занят своими делами, а James своими. Так что, если бы время было подходящим, я полагаю, мы все были бы не против сделать что-то в будущем.



Мы просто никогда не воспринимали себя как группу. И нам просто нравится писать песни. Это очень весело. Это терапия. Для нас это не составляет труда. Когда мы собираемся в одном помещении, мы не можем писать песни достаточно быстро. Между нами троими существует странная химия, и мы смеемся на протяжении всех записей, которые когда-либо делали. Мы сидим на полу в гостиничных номерах, заказываем пиццу и просто смеемся над текстами. И мы всегда так весело проводим время. И я считаю, что это потому, что тексты наших песен очень глубоко проникают в душу каждого из нас троих. Мы все довольно глубоко копаемся в этих ранах. Поэтому я считаю, что смеяться над ними — это хоть и очень странно, но в итоге это очень хорошо сказывается на нас троих. Это наш сеанс терапии. [Смеется]».



Когда ведущий предположил, что «вероятность выхода еще одной пластинки или сингла SIXX:A.M.» «возможно, немного выше, чем вероятность того, что вы будете выступать на концертах», Ashba ответил:



«Наверное. Без понятия. Я знаю, что если бы мы трое вошли в комнату, то мы могли легко написать четыре песни, прежде чем выходили из комнаты. Мы всегда были такими. Я не могу этого объяснить. Когда мы собираемся в одной комнате, происходит что-то волшебное, и нам трудно находиться в одном помещении и не написать песню. Так что, кто знает? Я не знаю, что нас ждет в будущем».



По поводу того, как возник перерыв в работе SIXX:A.M., Ashba сказал:



«В то время я гастролировал с GN'R по всему миру раз шесть или что-то вроде того. Мы гастролировали по восемь месяцев в году, а потом, как только я заканчивал гастроли с GN'R, SIXX:A.M. приглашали меня в очередной тур. Так что в течение шести-семи лет у меня не было особого перерыва. И я знаю, что с MÖTLEY у Nikki было то же самое. Так что мы с ним горели с двух сторон. Поэтому всем перерыв был просто необходим. Мы все сильно перегорели. И я уверен, что в тот момент это было очень, очень нужно!»





View this post on Instagram

















+0 -0



( 1 ) просмотров: 200