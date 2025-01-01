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WEDNESDAY 13: «Я научился адаптироваться»



В недавней беседе WEDNESDAY 13 спросили об изменениях в музыкальной индустрии с тех пор, как он начал свою карьеру более трех десятилетий назад:



«Она постоянно меняется. Она всегда будет меняться. Когда MURDERDOLLS начинали, это был конец эпохи, когда давали большие деньги, у тебя были большие команды, два гастрольных автобуса или что-то еще, и клипы за четверть миллиона долларов. Мне удалось стать частью этого на короткое время. Но за последние 20 лет многое изменилось. Я научился приспосабливаться ко всему. Вот, например, как я функционирую и управляю своей группой и командой — сейчас моя группа и команда состоит из 10 человек. Это больше, чем у меня когда-либо было. И у меня никогда раньше не было 10 человек. Это для меня очень тяжело. Если это единственное, что я получаю, то мне хорошо. Если я смогу как-то заработать еще немного денег и однажды найду автобус побольше или еще несколько человек, это будет замечательно. Но если я останусь на своем месте, то все будет нормально. И я смог заставить все это работать на меня, потому что я установил свои правила. Если через год меня не будет на звукозаписывающем лейбле, я все равно смогу так же гастролировать. Так что я просто научился адаптироваться в этом бизнесе. И я буду существовать еще долгое время — я на это надеюсь».







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