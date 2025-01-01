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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Wednesday 13

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1 июн 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я научился адаптироваться»

24 апр 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

27 мар 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 мар 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я не делал металлический альбом»

18 фев 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

21 дек 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Тур с песнями MURDERDOLLS отразился на новом альбоме»

30 июл 2024 : 		 Гости на новом альбоме WEDNESDAY 13

5 июл 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готов к студии

4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

8 сен 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records

22 апр 2021 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

29 мар 2021 : 		 Новый ЕР WEDNESDAY 13 выйдет весной

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия INXS от WEDNESDAY 13

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WEDNESDAY 13
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WEDNESDAY 13: «Я научился адаптироваться»



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В недавней беседе WEDNESDAY 13 спросили об изменениях в музыкальной индустрии с тех пор, как он начал свою карьеру более трех десятилетий назад:

«Она постоянно меняется. Она всегда будет меняться. Когда MURDERDOLLS начинали, это был конец эпохи, когда давали большие деньги, у тебя были большие команды, два гастрольных автобуса или что-то еще, и клипы за четверть миллиона долларов. Мне удалось стать частью этого на короткое время. Но за последние 20 лет многое изменилось. Я научился приспосабливаться ко всему. Вот, например, как я функционирую и управляю своей группой и командой — сейчас моя группа и команда состоит из 10 человек. Это больше, чем у меня когда-либо было. И у меня никогда раньше не было 10 человек. Это для меня очень тяжело. Если это единственное, что я получаю, то мне хорошо. Если я смогу как-то заработать еще немного денег и однажды найду автобус побольше или еще несколько человек, это будет замечательно. Но если я останусь на своем месте, то все будет нормально. И я смог заставить все это работать на меня, потому что я установил свои правила. Если через год меня не будет на звукозаписывающем лейбле, я все равно смогу так же гастролировать. Так что я просто научился адаптироваться в этом бизнесе. И я буду существовать еще долгое время — я на это надеюсь».




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