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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Tim 'Ripper' Owens

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1 июн 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

20 май 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

23 фев 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

15 фев 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел написать книгу»

13 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне еще не предлагали написать книгу»

6 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я не планировал становиться музыкантом»

22 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»

17 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не будет стрижки с VIP-встреч — и петь не будем»

4 мар 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио»

5 фев 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур

30 янв 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»

3 дек 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»

20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»

30 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»

20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST
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|||| сегодня

Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS



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TIM 'RIPPER' OWENS отыграл шоу 25 мая в Yield Rock, Lima, Peru —видео доступно ниже.






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