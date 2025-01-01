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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 87
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Foreigner

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KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER



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KELLY HANSEN в интервью 105.5 FM рассказал о своем решении покинуть FOREIGNER:

«Что ж, позвольте мне уточнить - для меня все закончится. Я буду выступать на всех концертах до конца лета, а потом наш ритм-гитарист [ Luis Maldonado ], очень талантливый парень, отличный певец, отличный музыкант, он был в группе почти пять лет, станет новым вокалистом группы. Так что я ухожу. Я передаю микрофон. Так что это будет мой последний год в качестве вокалиста группы, но я буду участвовать во всех концертах до лета».

На вопрос о том, каково ему будет играть свой последний концерт FOREIGNER, Kelly сказал:

«Я даже не хочу думать об этом, потому что знаю, что весь тур будет эмоционально насыщенным. Это будет взрыв, и я знаю, что будет несколько сюрпризов, и все будет очень интересно.

Когда ты выступаешь на концерте, по крайней мере в моем случае, чтобы передать музыку, песни и тексты, тебе приходится эмоционально раскрываться, чтобы выплеснуть это наружу. Но при этом открывается возможность для того, чтобы все это вошло в тебя, так что ты очень груб, а это значит, что любые эмоции, которые ты испытываешь, будут на самом верху, они будут бурлить на самом верху. Поэтому, надеюсь, я смогу сдержаться и справиться»




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