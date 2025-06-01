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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Linkin Park

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1 июн 2025 : 		 LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер

19 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «С METALLICA был один из трех лучших наших туров»

5 май 2025 : 		 Лидер LINKIN PARK: «EMILY отлично справляется!»

28 апр 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур по Северной Америке

25 апр 2025 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 апр 2025 : 		 Басист LINKIN PARK о новой вокалистке

28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK
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|||| сегодня

LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер



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LINKIN PARK исполнили "The Emptiness Machine," "In The End," "Numb" и "Heavy Is The Crown" перед финальным матчем Лиги Чемпионов 2025 между ПСЖ и Интером.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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1 июн 2025
Corpsegrinder04
Странно конечно в Германию на финал между Итальянцами и Французами звать выступать американскую группу.
Лучше бы Guano Apes позвали, там Сандра вроде в порядке ещё. Или Doro на худой конец )
1 июн 2025
T
ThrashCrow
Corpsegrinder04, Был вчера на концерте Доро, там не худой конец, а лучший вариант. Спела 23 песни,подписала со сцены диски и билеты, еще и фотки потом с нами сделала. Замечательный голос, полна сил, чудесное настроение.
1 июн 2025
Corpsegrinder04
ThrashCrow, Да я образно выразился. Ясно дело Доро в порядке. 

















просмотров: 302





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