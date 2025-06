сегодня



LINKIN PARK выступили перед матчем ПСЖ-Интер



LINKIN PARK исполнили "The Emptiness Machine," "In The End," "Numb" и "Heavy Is The Crown" перед финальным матчем Лиги Чемпионов 2025 между ПСЖ и Интером.







