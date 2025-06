сегодня



GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»



В рамках недавней беседы с GIL MOORE'ом у него спросили, есть ли шанс на то, что TRIUMPH выпустят какую-то новую музыку:



«Ну, в фильме [документальный фильм TRIUMPH "Triumph: Rock & Roll Machine", который был снят Banger Films и режиссерами Сэмом Данном и Марком Ричиарделли] мы записали три песни. Не новую музыку, но мы перезаписали три наши песни, и в фильме были только фрагменты. Так что эти три песни могут появиться. Они получились немного грубоватыми, потому что мы так эмоционально играли».



Ссылаясь на то, что выступление состоялось на приглашенном мероприятии в ноябре 2019 года перед парой сотен «суперфанатов» в студии MetalWorks в Миссиссоге (пригород Торонто), Онтарио, Канада, где Moore, гитарист/вокалист Rik Emmett и басист/клавишник Mike Levine отыграли трехпесенный сет, состоящий из «When The Lights Go Down», «Lay It On The Line» и «Magic Power», который стал первым выступлением TRIUMPH за 11 лет, а также первым выступлением в качестве пауэр-трио за 31 год, он продолжил:



«Я к тому, что 150 фанатов TRIUMPH были просто ошеломлены. Когда опустился занавес и мы оказались за ним... Им сказали заранее — конечно, в фильме вы можете это увидеть — им сказали, что нет никаких Mike, Rik и Gil. И еще до того, как они попали на площадку, им сказали: «Нет, нет, нет, нет». Все эти слухи о том, что здесь будут Mike, Rik и Gil, - ерунда, нет, никакого TRIUMPH не будет". А потом, конечно же, мы их обманули. Так что это было очень эмоционально, потому что фанаты, некоторые из них вытирали слезы, они были так потрясены. И я знаю, что мы с Mike и Rik с трудом сдерживались. Играть с комком в горле — это то, чего я никогда раньше не испытывал. Так что это три новых трека, которые, возможно, когда-нибудь появятся в продаже. Я не знаю».







