Видео с выступления IRON MAIDEN



Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 31 мая на Letiště Praha Letňany, Prague, Czech Republic, доступно для просмотра ниже:



01. Murders In The Rue Morgue

02. Wrathchild

03. Killers

04. Phantom Of The Opera

05. The Number Of The Beast

06. The Clairvoyant

07. Powerslave

08. 2 Minutes To Midnight

09. Rime Of The Ancient Mariner

10. Run To The Hills

11. Seventh Son Of A Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden



Encore:



15. Aces High

16. Fear Of The Dark

17. Wasted Years







