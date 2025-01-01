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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Iron Maiden

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10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью

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10 фев 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN против подкладок

7 фев 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Хотел бы я играть, но...»

4 янв 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN обещает что-то необычное

23 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о встрече с DAVE'ом: «Мы были единственными подростками в нашем районе с длинными волосами»

19 дек 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Удивлен, что мы протянули 50»

13 дек 2024 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайно»

12 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о туре

11 дек 2024 : 		 CHRIS JERICHO о барабанщике IRON MAIDEN

11 дек 2024 : 		 IRON MAIDEN о бывшем

8 дек 2024 : 		 BRUCE DICKINSON отметил вклад барабанщика IRON MAIDEN
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Видео с выступления IRON MAIDEN



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Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 31 мая на Letiště Praha Letňany, Prague, Czech Republic, доступно для просмотра ниже:

01. Murders In The Rue Morgue
02. Wrathchild
03. Killers
04. Phantom Of The Opera
05. The Number Of The Beast
06. The Clairvoyant
07. Powerslave
08. 2 Minutes To Midnight
09. Rime Of The Ancient Mariner
10. Run To The Hills
11. Seventh Son Of A Seventh Son
12. The Trooper
13. Hallowed Be Thy Name
14. Iron Maiden

Encore:

15. Aces High
16. Fear Of The Dark
17. Wasted Years




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