Видео с выступления KUARANTINE



Видео с выступления KUARANTINE, состоявшегося 30 мая в St. Croix Casino Hertel, Webster, Wisconsin, доступно для просмотра ниже:



00:00 Good Girl Gone Bad

04:28 Fits Like A Glove

09:37 Who Wants To Be Lonely

13:21 Turn On The Night

17:11 Lick It Up











