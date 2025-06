1 июн 2025



CARLA HARVEY выступила с LORDS OF ACID



CARLA HARVEY дебютировала на сцене с LORDS OF ACID 27 мая в DNA Lounge, San Francisco, California:



01. Voodoo-U

02. Do What You Wanna Do

03. Lover

04. Drink My Honey

05. Mister Machoman

06. The Power Is Mine Coda

07. (A Treatise On The Practical Methods Whereby One Can) Worship The Lords

08. Rough Sex/Take Control

09. Rubber Doll (Opus)

10. Pussy(Round)

11. I Sit On Acid

12. Scrood Bi U

13. Let's Get High

14. The Crablouse



Encore:



15. Get Up. Get High

16. Out Comes The Evil







