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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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DragonForce

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31 май 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

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15 мар 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

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16 фев 2024 : 		 Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE

19 янв 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

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6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm

16 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE завершают работу над альбомом

12 авг 2023 : 		 DRAGONFORCE на NAPALM RECORDS

22 мар 2023 : 		 В бассейне с DRAGONFORCE

3 мар 2023 : 		 FRÉDÉRIC LECLERCQ: «Я ушёл из DRAGONFORCE, потому что не был там счастлив»

24 дек 2022 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мы хотели, чтобы у нас все было длиннее!»

12 дек 2022 : 		 DRAGONFORCE завершили сочинение
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|||| сегодня

DRAGONFORCE с POLYPHIA



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DRAGONFORCE опубликовали ролик с выступления вместе с POLYPHIA, которое состоялось 15 апреля 2022 года в Далласе.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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2 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Rocky Wolfsson, опять эти фурри, хотя это павер, по-другому и быть не могло
2 июн 2025
rassol
Дрочево в квадрате. 

















просмотров: 239





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