Новый альбом PHILOSOPHOBIA выйдет летом



PHILOSOPHOBIA выпустят новую работу, получившую название The Constant Void, 11 июля:



01. Intro

02. King Of Fools

03. The Forgotten Part I

04. Inside His Room

05. Will You Remember?

06. F 40.8

07. Underneath Grassroots

08. The Fall

09. The Forgotten Part II







