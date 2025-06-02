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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Svartsot

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|||| сегодня

Новая песня SVARTSOT



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'Tarditas', новая песня SVARTSOT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Peregrinus, релиз которого намечен на пятое сентября.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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2 июн 2025
Exceptional
Ого, они еще живы 

















просмотров: 209





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