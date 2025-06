сегодня



Фортепиано STEVEN TYLER ушло за 130 000 долларов



31 мая состоялся новый Julien's Auctions, в рамках которого было продано множество памятных вещей, связанных с QUEEN, Bruce Springsteen, Prince, Sting, Eric Clapton, Eddie Van Halen, Madonna, Johnny Cash, THE DOORS, Taylor Swift, Paul McCartney, Elton John, Britney Spears, Christine McVie, Dolly Parton, Bob Dylan, THE ROLLING STONES, NIRVANA, AEROSMITH и многими другими.



В частности, фортепиано, на котором STEVEN TYLER играл во время исполнения Dream On, было продано за 130 000, лимитированная акустическая гитара Эрика Клэптона ушла за 52 000, гитара 1938 года Levin De Luxe Джанго Реинхарда была продана за 35 000.



Самые яркие лоты аукциона:



* Taylor Swift & Miley Cyrus signed Daisy Rock guitar - $104,000

* AEROSMITH stage-used "Dream On" keyboard - $130,000

* Live Aid - Bob Dylan, Madonna, Neil Young & more signed 1985 US program - $22,750

* Lady Gaga "House of Gucci" screen-worn dress - $5,200

* Elton John 1970s-era custom made suit - $9,100

* Hank Williams Gibson guitar - $21,500

* Dolly Parton worn jumpsuit - $15,000

* Cher custom Bob Mackie ensemble - $13,000

* Alex Lifeson played guitar - $22,750

* Madonna handwritten letter to college roommate - $16,250

* AEROSMITH Joe Perry stage-played and signed Gibson Les Paul - $58,500

* Portions of the MELVINS tour van embellished with artwork by Kurt Cobain - $26,000

* Noel Gallagher "Champagne Supernova" handwritten lyrics - $10,400

* Janet Jackson bedazzled flip phone and case - $1,170

* NIRVANA 1991 concert Kurt Cobain handwritten setlist - $13,000

* Amy Winehouse 2007 interview-worn floral dress - $22,750

* NIRVANA / Kurt Cobain stage-played Boss guitar effects pedal -$16,250







