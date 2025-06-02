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Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»



ERIC PETERSON в новом альбоме заявил, что никакого дуэта с вокалисткой NIGHTWISH записано не было:



«Нет, этого не случилось. Вопрос обсуждался, и, думаю, он вышел в свет раньше, чем его согласовали. И я полагаю, что она немного расстроилась — как мне сказали. Я не знаю. Для меня это все слухи. Но я предполагаю, что это было слишком. И она такая: «Я даже не... То есть, я обсуждала [это], да, но я не...» Кстати, она была бы великолепна в этой песне. Эта песня была бы идеальна для нее. Мы тогда подумали: «Давайте найдем кого-нибудь другого». И тут я предложил: "Если кто-то и справится, то это будет она. А если нет..." Chuck отлично звучит в этой песне сам по себе. Это баллада. Она действительно хороша. В принципе, здесь не нужен другой вокалист, но с Floor могло бы получиться круто.



Мне очень нравится Floor на концерте Wacken 2013, когда она пришла в NIGHTWISH, и в конце тура, который они закончили на Wacken. Это было мое первое знакомство с ней в составе NIGHTWISH, потому что я следил за ее творчеством. Но когда я посмотрел то шоу, чувак, она просто сразила наповал в тех песнях. Просто волосы на руках встали дыбом, типа «Вау»»







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