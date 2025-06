сегодня



Видео полного выступления HEART, которое состоялось первого июня в Filene Center at Wolf Trap, Vienna, Virginia, доступно для просмотра ниже:



01. Bebe Le Strange

02. Never

03. Magic Man

04. These Dreams

05. Little Queen

06. Straight On / Let's Dance (David Bowie cover)

07. Love Mistake

08. Crazy On You

09. 4 Edward (Nancy Wilson song)

10. Love Alive

11. You're The Voice (Chris Thompson cover)

12. The Rain Song (LED ZEPPELIN cover)

13. Alone / What About Love

14. Sand (LOVEMONGERS cover)

15. The Ocean (LED ZEPPELIN cover)

16. Barracuda







