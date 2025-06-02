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Вокалист DRY KILL LOGIC о новом альбоме



В рамках недавнего интервью у вокалиста DRY KILL LOGIC Cliff'a Rigano спросили, есть ли планы по выпуску полноформатного альбома:



«Люди усваивают информацию по ходу дела, а не выдают все подряд. Думаю, для нас это двоякая причина. Во-первых, индустрия, похоже, не воспринимает идею графика выхода синглов, чтобы просто заниматься этим по своей прихоти. Люди обращают внимание на совокупность работ, люди обращают внимание на релизы пластинок. Их легче воспринимать, их легче продвигать, о них легче говорить. Так что кажется, что полноценные работы все еще получают больше внимания, чем синглы. Но, если честно, я бы хотел иметь не столько альбом, сколько выпуск 11 песен одновременно. Я считаю, что нам нужна цельная работа. И я уверен, что сейчас мы очень заинтересованы в том, чтобы создать такую работу. Вы можете выпустить четыре релиза по три песни в каждом, 12 синглов, один альбом из 12 песен. Как бы вы ни поступили, вам просто нужна работа. Вам нужны песни. Так что сейчас мы больше всего думаем о том, как бы просто взять и начать писать лучшие песни? Тогда люди гораздо умнее нас скажут: «Эй, это правильный способ выпустить альбом в мир». Так что [мы] меньше привязаны к формату, больше — к идее, что даже если вы собираетесь выпускать синглы, сначала их нужно записать. Вот к чему мы стремимся».



Кроме того, Rigano добавил, что он не против того, чтобы следующий альбом DRY KILL LOGIC вышел в специальных форматах, чтобы угодить любителям хардкор-музыки и коллекционерам.



«Для нас, я полагаю, есть два варианта. Во-первых, мы не знаем, чего хотят люди. Опять же, мы просто не знаем. У нас нет контекста. Они живут с музыкой в цифровом формате уже целое поколение. Поэтому, когда вы начинаете думать о различных способах потребления музыки, интересуют ли вас эти физические материалы? А цифровые материалы — они уже в вашем сознании? Нам нужно узнать немного больше о том, что наша аудитория хотела бы от нас, и тогда, я думаю, мы будем абсолютно спокойны за то, что мы создаем.



Если мы что-то и осознаем во всем этом, так это... Я не могу назвать вам единственную причину, по которой мы занимаемся всем этим, но я могу назвать вам одну причину, по которой мы не занимаемся всем этим, мы не занимаемся этим ради денег. Никто из нас, спустя 20 лет, не думает: »Эй, давайте заработаем немного денег на фанатах". Нам плевать. У нас у всех есть работа, у нас есть жизнь. Мы будем платить по счетам. Все будет просто отлично. Поэтому мы также опасаемся показаться жадными: «Эй, я здесь, в комнате на 300 человек, а у вас есть 73 футболки, 45 разных винилов и 63 разных мескаля, которые вы предлагаете партнеру в виде CD и кассеты». Люди будут спрашивать: «Вы что, сделали все это только для того, чтобы продать нам?». Так что мы осознаем и в какой-то степени понимаем это. То есть, опять же, людям нужны товары. Они словно просят: «Эй, сделайте нам что-нибудь». Мы пытаемся уважать деньги и спрашиваем: "Эй, что бы вы хотели? Хотите мерч? Мы сделаем для вас потрясающий мерч. Хотите винил? Тогда мы перейдем к винилу". Не знаю. Мы просто осторожно относимся к таким вопросам. Может быть, это просто наша итальянская специфика, или моя итальянская специфика, которая проявляется, когда я начинаю думать о коммерциализации творчества. Иногда это просто выводит меня из себя».







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