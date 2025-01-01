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STEVE BROWN обещает крутой альбом TRIXTER



В рамках недавнего интервью у STEVE BROWN'a спросили, стоит ли поклонникам ждать нового альбома TRIXTER:



«Мы проводим тур «Spirit Of 1989». В прошлом году мы дали 56 концертов. В этом году мы, вероятно, дадим более 60. И это было так здорово, конечно же, с моим лучшим другом, моим братом P.J. и Ben Hans, играющим на барабанах и поющим. Сейчас мы выступаем как трио, и в основном все песни пою я. И реакция была просто невероятной, нам очень весело. И, отвечая на ваш вопрос о новой музыке, скажу, что да, я выкладываю небольшие фрагменты. Так что у меня есть около 15 песен, и я очень, очень взволнован. Я думаю, что когда мы займемся записью альбома, он поразит людей, могу сказать честно, потому что я знаю, что я в восторге от него. Поэтому я знаю, что когда я буду в предвкушении, вы услышите ее, а фанаты по всему миру будут просто потрясены.



Проблема в том, что меня постоянно приглашают для участия в других мероприятиях. И я должен зарабатывать деньги. Но еще мы с P.J. начали снимать документальный фильм, который будет сопутствовать альбому. И это не документальный фильм о TRIXTER, хотя в нем много от TRIXTER. Это история о нас с P.J., о нашем совместном музыкальном пути, о том, что мы играем вместе уже около 40 лет. И хотя мы все еще в TRIXTER, он сделал так много разных работ — он был в группе RA, он был в Lita Ford, он в FOZZY, он в этом, он в этом. Так же и со мной, будь то игра с DEF LEPPARD, Dennis DeYoung, Eric Martin, все то, чем мы занимаемся. Но мы всегда возвращаемся обратно вместе, к тому братству и той связи, которая у нас есть. Так что это еще одна составляющая. В общем, происходит много всего интересного. Я говорю всем фанатам, что нужно просто набраться терпения».







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