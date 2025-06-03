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*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Megadeth

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AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH



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AL PITRELLI в новом интервью спросили, помнит ли он первое шоу с MEGADETH, на что он ответил:

«Да. Тогда Marty Friedman решил уйти. И он был настоящим джентльменом. Он остался и продолжал выступать на концертах, а днём учил меня своим гитарным партиям. Я не знаю, как долго он собирался оставаться, я не помню, где это было, но я помню, что он не пришёл на шоу. И я был в гримёрке, просто репетировал, разучивал "Holy Wars", пытался разобраться во всём этом. Тут ко мне подходит Dave и говорит: "Marty не приехал. Ты играешь сегодня". Я такой: "Ладно, приступим". И окунулся в дело с головой.

Это как и все остальное. Я имею в виду, что, по-моему, [концерт] прошел очень хорошо. Но я не уверен, что сделал бы это в тот же вечер. Я бы с удовольствием подождал еще немного, чтобы лучше подготовиться, но что поделаешь?

Я не помню, в каком городе это было. Помню, что в том здании было много людей. И у меня даже не было времени испугаться. Это было что-то вроде: "Ну всё, поехали"».

На вопрос о том, как проходила запись "The World Needs A Hero", Al ответил:

«Примечательно то, что я должен был быть там лишь временно. Я дружил с барабанщиком Jimmy DeGrasso долгое время. Он сказал: "Ты можешь подменить его, пока мы не найдём постоянного участника?" Я согласился. Так что я должен был пробыть там всего месяц или два. И, конечно, я старался делать работу очень хорошо. Я многому научился, работая с Dave'ом. Он сказал: "Слушай, не хочешь остаться с нами на некоторое время и написать несколько песен?". А я такой: "Конечно, чувак. Это потрясно". Так что я помню, как пару раз приходил к нему домой, садился с гитарой, и у него был рифф. А потом он спрашивал: "А что бы ты сделал здесь?" И я добавлял свои риффы. Я отвечал: "Я не знаю. Будучи собой, я бы сделал что-то вроде этого". А он такой: "Да, мне это нравится". И у нас сложились очень хорошие взаимоотношения. Я бы сказал, что примерно 90 процентов материала он придумывал сам, но он был очень любезен и вежлив, позволяя мне вносить свой вклад, и я чувствовал себя очень комфортно от этого. Кроме того, я узнал огромное количество информации о ритм-гитаре, звучании и о том, как он создаёт свою музыку. Потому что она действительно сложная. В ней очень много всего намешано».




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3 июн 2025
father
Так-то Питрелли и ДеГрассо волею судеб поучаствовали в записи самого пиздатого DVD в истории Меги, и оба там очень даже хороши. 

















просмотров: 198





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