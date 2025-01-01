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Почему THE DEVIL WEARS PRADA так долго работали над альбомом?



В новом интервью с вокалистом THE DEVIL WEARS PRADA, Jeremy DePoyster рассказал о том, почему между альбомами получилась такая пауза:



«Я считаю, что мы просто очень много гастролируем. Мы буквально гастролируем по семь-восемь месяцев в году, и мы постоянно наезжаем сюда, в Европу, Австралию и так далее. Так что приходится балансировать... В общем, каждый раз, когда мы возвращались домой после тура, мы ехали в Лос-Анджелес и работали над большим количеством музыки. А потом я говорил: «Ну, мне нужно поехать домой на две-три недели и пообщаться с моей невестой, кошкой и прочим, потому что мы так много времени занимались гастролями», а потом я хотел взять отпуск. Так что может показаться, что прошло много времени, но, скорее всего, это было всего четыре или пять месяцев, просто растянувшихся на три года. [Смеется]».







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