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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 338
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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The Devil Wears Prada

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Почему THE DEVIL WEARS PRADA так долго работали над альбомом?



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В новом интервью с вокалистом THE DEVIL WEARS PRADA, Jeremy DePoyster рассказал о том, почему между альбомами получилась такая пауза:

«Я считаю, что мы просто очень много гастролируем. Мы буквально гастролируем по семь-восемь месяцев в году, и мы постоянно наезжаем сюда, в Европу, Австралию и так далее. Так что приходится балансировать... В общем, каждый раз, когда мы возвращались домой после тура, мы ехали в Лос-Анджелес и работали над большим количеством музыки. А потом я говорил: «Ну, мне нужно поехать домой на две-три недели и пообщаться с моей невестой, кошкой и прочим, потому что мы так много времени занимались гастролями», а потом я хотел взять отпуск. Так что может показаться, что прошло много времени, но, скорее всего, это было всего четыре или пять месяцев, просто растянувшихся на три года. [Смеется]».




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