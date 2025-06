сегодня



FAILURE готовят документальный фильм



FAILURE сообщили о том, что 27 июня на Hulu и Hulu on Disney+ состоится премьера документального фильма "Every Time You Lose Your Mind", на создание которого потребовалось долгие десять лет. В фильме будут интервью с David Dastmalchian, Margaret Cho, Hayley Williams, Jason Schwartzman, Tommy Lee, Maynard James Keenan, Butch Vig, Rick Beato и другими.







+0 -0



просмотров: 11